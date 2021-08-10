Полиция расследует экстремальные съемки рекламы Red Bull с Alyona Alyona в центре Киева

Власти Киева возмущены проведением утром 10 августа несогласованных съемок рекламы энергетического напитка Red Bull с дрифтованием автомобилей по Софийской площади. Как говорится в сообщении Киевгорадминистрации, в связи с этим она обратилась в полицию.

"Сегодня утром в историческом центре столицы, на Софийской площади проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны. Специальные ограждения не были установлены. В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо", — указывают в КГГА.

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Кроме того, городские власти подчеркивают, что в результате пешеходная площадь оказалась значительно загрязнена следами автомобильных колес.

"Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок. С балансодержателем территории съемка также не была согласована. Город обратился в полицию относительно расследования инцидента и установления причастных к нему лиц", — сказано в сообщении.

При этом в Главном управлении полиции в Киеве заявили, что уже открыли производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

"Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности... Организаторы провели съемку рекламного ролика с вовлечением двух автомобилей, не получив соответствующего разрешения местных властей и согласования от полиции Киева", — сообщили правоохранители.

Отмечается, что полицейские проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников съемок.

В свою очередь в Instagram Red Bull было опубликовано видео, свидетельствующее, что пассажиром одной из машин была известная украинская рэперша Alyona Alyona.

В то же время, как сообщает PavlovskyNews со ссылкой на гендиректора заповедника "София Киевская" Нелю Куковальскую, там также не давали разрешения на проведение на Софийской площади съемок с дрифтом.

"Это на уровне интеллекта тех, кому пришло в голову такое сделать. Организаторы не имели права проводить подобное мероприятие", — подчеркнула она.

Кроме того, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram, что в его ведомстве также выясняют, каким образом данный инцидент стал возможным.

"Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО. И здесь даже дело не в загрязненной мостовой, которую хорошо, что уже отмывают, а, во-первых, в ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре, во-вторых — в отношении к безопасности людей вокруг, в-третьих — к законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская", — написал он.

Ткаченко добавил, что инцидент на Софийской площади является поводом, чтобы наше министерство получило возможность штрафовать или запрещать проведение подобных акций у исторических памятников.

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