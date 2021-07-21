Полиция расследует массовую драку со слезоточивым газом на станции метро "Крещатик"

Драка с применением одной из сторон слезоточивого газа произошла между двумя группами молодых людей на платформе станции "Крещатик" киевского метрополитена. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве.

"Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет обнаружено видео конфликта между пассажирами метрополитена. Предварительно правоохранители выяснили, что на станции метро "Крещатик" между двумя группами парней возник конфликт, переросший в драку с применением слезоточивого газа", — сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия. Открыто производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее интернет-ресурс "Киев оперативный", публикующий записи различных происшествий в столице, обнародовал видео с платформы упомянутой станции метро, сопроводив его комментарием о конфликте, суть которого пока неизвестна.

"Какие-то непонятные разборки прямо внутри станции метро "Крещатик" устроили: пистолеты, газовые баллоны... Бедные люди, которые успели надышаться этого. Причины и стороны конфликта устанавливаются", — говорилось в нем.

На видео, не дающем представления о произошедшем, слышно лишь, как один из участников конфликта кричит "Стоять! Стрелять буду!", а после распыления газа находящиеся в вагоне пассажиры массово кашляют.

Напомним также, что 31 мая в центре Киева в ходе драки между бизнес-партнерами произошла стрельба, в результате которой получили ранения два человека.