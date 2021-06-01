Разборки в Киеве: в ходе драки предприниматель подстрелил своего бизнес-партнера

31 мая в Печерском районе Киева в ходе драки между партнерами по бизнесу произошла стрельба, в результате которой получили ранения два человека.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, инцидент случился на улице Глазунова.

По информации правоохранителей, между двумя бизнес-партнерами, киевлянином (1972 года рождения) и гражданином другого государства (1978 года рождения), возник конфликт, который перерос в драку, после чего за иностранца вступились двое его знакомых.

"В этот момент киевлянин достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", — сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

После этого иностранец со своими знакомыми сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

Для розыска автомобиля в Киеве начали полицейскую спецоперацию, и в течение часа нашли его в Подольском районе столицы.

"В авто находился мужчина с ранением головы. Мы установили его личность. Это 37-летний уроженец Херсона, который находится в розыске местной полицией за совершение убийства", — заявил Крищенко.

В настоящее время пострадавший находится в больнице под охраной сотрудников полиции.

Крищенко добавил, что на месте происшествия были изъяты несколько гильз, травматический пистолет и разрешительные документы на него. Киевлянина госпитализировали с легкими телесными повреждениями.

По факту происшествия следователи Печерского управления полиции начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее, в ноябре в Чернигове обстреляли автобус "Автолюкса" с пассажирами, причем это было уже третье нападение на автобусы этой компании после открытия рейсов из Киева в этот город.

Напомним также, что в июле под Киевом расстреляли столичного бизнесмена Игоря Плекана.