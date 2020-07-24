Происшествия 30 минут назад

Под Киевом расстреляли вице-президента боксерского клуба (ВИДЕО)

Супруга погибшего утверждает, что угрозы ее мужу поступали от неизвестных постоянно

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Вечером, 23 июля, под Киевом расстреляли столичного бизнесмена Игоря Плекана. Об этом сообщили в программе "Надзвичайні новини" на канале ICTV.

По информации телеканала, находящегося в салоне автомобиля 7-летнего сына киллеры отпустили.

Кратко и по делу в Telegram

"44-летний киевский бизнесмен, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в село Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочила из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов", — сообщили в новостях

Как сообщили в программе, в мужчину попало как минимум 4 пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 метров и позвонил жене.

"Киллеры дали испуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать дальше. И он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно — ранения были смертельными", — сообщили на ICTV.

Читайте также:
Бойня в Броварах: перевозчики устроили масштабную перестрелку (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По словам жены бизнесмена, угрозы от неизвестных поступали регулярно, но Плекан все время ее успокаивал.

В правоохранительных органах сообщили, что уже имеют оперативные наработки, в ближайшее время ожидаются задержания фигурантов убийства.

Напомним, 22 мая в Житомирской области пьяный арендатор местного пруда расстрелял семерых рыбаков.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"На каком основании?": в Киеве полицейские начали обыскивать прохожих
"На каком основании?": в Киеве полицейские начали обыскивать прохожих
Полтавский террорист отпустил заложника и скрылся в лесу — СМИ
Полтавский террорист отпустил заложника и скрылся в лесу — СМИ
Глава Центра противодействия коррупции Шабунин заявил о поджоге его дома (ФОТО)
Глава Центра противодействия коррупции Шабунин заявил о поджоге его дома (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "На каком основании?": в Киеве полицейские начали обыскивать прохожих

  3. Курс доллара перешагнул психологический уровень 28 гривен

  4. Ляшко рассказал, когда в Украине может появиться вакцина против COVID-19

  5. "Укрпочта" пускает "с молотка" более 30 объектов недвижимости

Загрузка...