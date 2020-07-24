Под Киевом расстреляли вице-президента боксерского клуба (ВИДЕО)

Вечером, 23 июля, под Киевом расстреляли столичного бизнесмена Игоря Плекана. Об этом сообщили в программе "Надзвичайні новини" на канале ICTV.

По информации телеканала, находящегося в салоне автомобиля 7-летнего сына киллеры отпустили.

"44-летний киевский бизнесмен, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в село Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочила из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов", — сообщили в новостях

Как сообщили в программе, в мужчину попало как минимум 4 пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 метров и позвонил жене.

"Киллеры дали испуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать дальше. И он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно — ранения были смертельными", — сообщили на ICTV.

По словам жены бизнесмена, угрозы от неизвестных поступали регулярно, но Плекан все время ее успокаивал.

В правоохранительных органах сообщили, что уже имеют оперативные наработки, в ближайшее время ожидаются задержания фигурантов убийства.

Напомним, 22 мая в Житомирской области пьяный арендатор местного пруда расстрелял семерых рыбаков.