Общество 1 час назад

В Днепре спецназ задержал восемь человек, спрятавшихся после расстрела автомобиля — СМИ

Стрелявшие заметили приближение полиции и спрятались в ближайшем здании, заперев дверь

Фото: Днепр Час Фото: Днепр Час
Фото: Днепр Час

Группа неизвестных мужчин вечером 13 марта открыла стрельбу по автомобилю возле СТО на проспекте Сергея Нигояна в Днепре. Как сообщает со ссылкой на свои источники местное издание "Днепр Час", происшествие случилось около 20:30.

"Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, и через забор увидели как несколько человек обстреливали автомобиль ВАЗ. Стрелявшие заметили приближение полиции и спрятались в ближайшем здании, заперев дверь. В автомобиле были многочисленные отверстия от пуль, а рядом лежало большое количество гильз", — утверждают в СМИ.

Кратко и по делу в Telegram

На место пришлось вызывать полицейский спецназ КОРД, сотрудники которого открыли дверь и задержали восемь человек, вероятно причастных к стрельбе. Также там нашли два пистолета.

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Отметим, что Главное управление полиции в Днепропетровской области о таком инциденте пока не сообщает.

Напомним также, что 1 февраля в Киеве правоохранители в ходе спецоперации с преследованием задержали причастных к стрельбе по автомобилю на проспекте Степана Бандеры. Несмотря на то, что было расстреляно именно водительское место, задержанным вменили лишь статью "хулиганство".

Спустя неделю украинские военные расстреляли машину, прорывавшуюся через линию фронта в Донецкой области, в результате чего погиб водитель и был ранен пассажир.

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