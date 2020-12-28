Общество 1 час назад

В Днепропетровской области арестовали лидера ОПГ, нападавшей на фермерские хозяйства

Преступники одевались в камуфляж и угрожали потерпевшим огнестрельным оружием

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Правоохранители 24 декабря задержали 31-летнего лидера организованной преступной группы, причастной к ряду разбойных нападений на домовладения и фермерские хозяйства как в Днепропетровской области, так и за ее пределами, совершенные в течение последних двух лет. Об этом сообщает Главное управление полиции в Днепропетровской области.

Полицейские выяснили, что члены ОПГ угрожали потерпевшим огнестрельным оружием и были одеты в камуфлированную одежду и балаклавы. Для конспирации передвигались на автомобилях с поддельными номерными знаками.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, в октябре 2018 года нападавшие ворвались на территорию фермерского хозяйства в поселке Межевая, связали охранника и забрали металлический сейф с 50 тысячами долларов и документацией.

Преступную деятельность группы задокументировали полицейские Департамента уголовного розыска и следственного управления ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры Синельниково по согласованию с прокурором области.

Читайте также:
В Николаеве накрыли банду таксистов-наркодельцов, похищавших и расстреливавших людей

В ходе санкционированных обысков у задержанного фигуранта изъяли похищенный сейф, камуфляжную одежду, гранаты, огнестрельное оружие, компьютерную технику и ряд вещественных доказательств, свидетельствующих о незаконной деятельности.

Следователи Синельниковского отдела полиции объявили мужчине о подозрении по части 4 статьи 187 (разбой) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) Уголовного кодекса.

Судом ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные мероприятия для установления и задержания других членов группировки.

Напомним, в декабре под Киевом задержали пять разбойников, напавших на семью бизнесмена и применявших пытки утюгом и ножом.

Ранее черновицкая полиция задержала фермера, собиравшегося "выбить" деньги из другого бизнесмена.

В Днепре же в начале ноября задержали разбойников, месяцем ранее напавших на офис ради хищения документов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НАБУ хочет арестовать замглавы Офиса президента Татарова
НАБУ хочет арестовать замглавы Офиса президента Татарова
Экс-глава Днепропетровской ОГА: в 2020 году "Большая стройка" в области будет выполнена
Экс-глава Днепропетровской ОГА: в 2020 году "Большая стройка" в области будет выполнена
Пытали утюгом и ножом: под Киевом задержали пять разбойников, напавших на семью бизнесмена
Пытали утюгом и ножом: под Киевом задержали пять разбойников, напавших на семью бизнесмена
Загрузка...
Новое видео
Принимать решения опираясь на цифры или на интуицию? Михаил Шелемба, Датагруп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Елена Зеленская: я ожидала травлю, но не в такой форме и не в таком количестве

  3. Антирекорд дворічної давності: чому знецінилася гривня і яким буде курс у 2021 році

  4. ГНС обнародовала планы налоговых проверок на 2021 год

  5. Суд открыл дело о банкротстве "Богдан Моторс"

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...