В Днепропетровской области арестовали лидера ОПГ, нападавшей на фермерские хозяйства

Правоохранители 24 декабря задержали 31-летнего лидера организованной преступной группы, причастной к ряду разбойных нападений на домовладения и фермерские хозяйства как в Днепропетровской области, так и за ее пределами, совершенные в течение последних двух лет. Об этом сообщает Главное управление полиции в Днепропетровской области.

Полицейские выяснили, что члены ОПГ угрожали потерпевшим огнестрельным оружием и были одеты в камуфлированную одежду и балаклавы. Для конспирации передвигались на автомобилях с поддельными номерными знаками.

В частности, в октябре 2018 года нападавшие ворвались на территорию фермерского хозяйства в поселке Межевая, связали охранника и забрали металлический сейф с 50 тысячами долларов и документацией.

Преступную деятельность группы задокументировали полицейские Департамента уголовного розыска и следственного управления ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры Синельниково по согласованию с прокурором области.

В ходе санкционированных обысков у задержанного фигуранта изъяли похищенный сейф, камуфляжную одежду, гранаты, огнестрельное оружие, компьютерную технику и ряд вещественных доказательств, свидетельствующих о незаконной деятельности.

Следователи Синельниковского отдела полиции объявили мужчине о подозрении по части 4 статьи 187 (разбой) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) Уголовного кодекса.

Судом ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные мероприятия для установления и задержания других членов группировки.

Напомним, в декабре под Киевом задержали пять разбойников, напавших на семью бизнесмена и применявших пытки утюгом и ножом.

Ранее черновицкая полиция задержала фермера, собиравшегося "выбить" деньги из другого бизнесмена.

В Днепре же в начале ноября задержали разбойников, месяцем ранее напавших на офис ради хищения документов.