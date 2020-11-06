Полиция Днепра задержала разбойников, напавших на офис ради хищения документов (ВИДЕО)

Полиция задержала двоих мужчин, которые 9 октября совершили разбойное нападение на одно из предприятий Днепровского района. Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Днепропетровской области.

Тогда, угрожая офисным работникам ружьем, нападавшие в шлемах заставили их лечь на пол, отобрав у них ключи от сейфа. В нем они нашли документы, которые забрали с собой, скрывшись с места преступления на мотоцикле.

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Правоохранители выяснили, что к нападению на офис предприятия причастны ранее неоднократно судимые местные жители возрастом 37 и 42 года. В ходе обысков у фигурантов изъяли взрывное устройство, взрывчатку и вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к преступлению.

Из автомобиля злоумышленников изъяли пневматическую винтовку и охотничьи патроны, а также ружье калибра 12 мм, с которым, вероятно, и было совершено указанное нападение. Мужчин проверяют на причастность и к другим преступлениям в Днепре и области.

Им сообщили о подозрении по части 3 статьи 187 (разбой) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.