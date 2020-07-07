На Полтавщине неизвестные напали на машину "Укрпочты" и украли 2,5 млн грн и пистолет

На Полтавщине неизвестные напали на автомобиль "Укрпочты" и украли более 2,5 млн грн. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Полтавской области.

По словам правоохранителей, это произошло сегодня, 7 июля 2020 года, около 10:00. В полицию поступило сообщение, что вблизи села Тишки Лубенского района, злоумышленники взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит "Укрпочте".

Неизвестные напали на находившихся в машине двоих человек и побили их. В результате они завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн, а также украли табельный пистолет охранника.

На данный момент полиция запустила следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по задержанию и установлению лиц особо опасных преступников. Правоохранители также решают вопрос, как квалифицировать преступление — оно носит признаки покушения на убийство и разбоя.

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Если злоумышленников осудят по этим статьям, им грозит наказание в виде тюрьмы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненное лишение свободы.

На момент выхода новости в "Укрпочте" не прокомментировали происшествие.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 июля 2020 года в Винницкой области неизвестные взломали банкомат и украли из него около 1 млн грн. Это случилось в помещении магазина в поселке городского типа Дашев Ильинецкого района. Полиция расследует преступление.