В парламенте Грузии произошла драка из-за убийства журналиста (ВИДЕО)

В Грузии произошла драка в зале заседаний парламента.

Она началась после того, как в помещение попали журналисты и представители оппозиции, сообщает портал "Новости-Грузия".

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Указано, что в ночь на понедельник, 12 июля, протестующие журналисты прорвали охрану парламента и зашли в помещение. В их поддержку выступили оппозиционные депутаты, которые заявили, что это они выписали журналистам пропуски для посещения парламента.

Как отмечается, парламентские приставы пытались остановить журналистов, но у них не получилось. На входе в парламент произошло несколько потасовок, в результате которых пострадал основатель телеканала "Пирвели ТВ" Вато Церетели.

Известно, что место спикера парламента заняли трое депутатов от оппозиции, а также лидер гражданских активистов Элен Хоштария. Они вывесили флаги Грузии и ЕС и потребовали отставки правительства.

Сообщается, что пленарное заседание правительства было сорвано. В фойе парламента несколько раз происходила драка между журналистами и охраной.

Грузинская телеведущая Инга Григолия объяснила эту акцию тем, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал СМИ антигосударственными. Вместе с тем журналисты требуют объяснить, почему против них "устроили спецоперацию".

Напомним, 5 июля в Тбилиси представители националистических групп и противники ЛГБТ-сообщества сорвали Марш достоинства. Агрессивная толпа напала на участников акции. В результате пострадали более 50 работников СМИ, включая операторов, журналистов и фотографов.

В частности, при освещении беспорядков радикалы напали на оператора оппозиционного телеканала "Пирвели ТВ" Лексо Лашкараву. Его жестоко избили возле офиса организации Сирцхвилиа, недалеко от парламента Грузии. Оператора госпитализировали с переломами костей лица, ему понадобилась хирургическая операция. Несколько дней назад он покинул клинику и продолжал лечение дома, однако 11 июля его нашли мертвым в собственной квартире.

Сразу после смерти журналиста в Тбилиси перед зданием парламента Грузии прошла многочисленная акция протеста.

Напомним, 8 мая 2020 года Грузия отозвала своего посла из Украины из-за назначения Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии он заочно приговорен к 6 годам тюрьмы: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе предупреждал, что назначение Саакашвили Грузия воспримет как "недружественный шаг".

В ответ на это Зеленский заявил, что решение Грузии — ошибка, и Украина своего посла отзывать не будет.

Как сообщалось, 30 октября 2020 года стало известно, что Грузия отказалась пускать украинских народных депутатов в качестве наблюдателей на парламентских выборах 31 октября.

В конце апреля 2021 года, после почти годичного перерыва, в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.