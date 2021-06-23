Президент Грузии раскритиковала Зеленского: "Время было потеряно"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "некоторое время", которое могло уйти на улучшение отношений Украины и Грузии, после инаугурации президента Владимира Зеленского "было потеряно", однако сейчас отношения между государствами приходят "в норму".

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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"Хотя я была рада присутствовать на вашей инаугурации и не забуду этот день, но, к сожалению, после этого некоторое время было потеряно. Время, которое мы должны были использовать на углубление отношений между странами. Лично я очень осторожно относилась к нашим отношениям и сегодня точно так же. В 2020-м я высказывала сожаление из-за проблем, которые были в наших отношениях", — отметила Зурабишвили.

По ее словам, власти Грузии и Украины должны вместе "укреплять общие цели по НАТО и ЕС".

"Не менее важным, господин президент, является переход на новую ступень наших отношений. Между нами имеются все направления, институционные рамки, высший совет. Мы подписали не одну декларацию по защите институций, но документы — это не все, главное — конкретика. Главное — содержательность этих отношений, и необходимо их активизировать, оживить существующие форматы", — заявила грузинский президент.

Также она отметила, что Грузия поддерживает Крымскую платформу и обязательно будет представлена на саммите в Киеве в августе 2021 года.

Среди прочего, Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию.

Напомним, 8 мая 2020 года Грузия отозвала своего посла из Украины из-за назначения Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии он заочно приговорен к 6 годам тюрьмы: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе предупреждал, что назначение Саакашвили Грузия воспримет как "недружественный шаг".

В ответ на это Зеленский заявил, что решение Грузии — ошибка, и Украина своего посла отзывать не будет.

Как сообщалось, 30 октября 2020 года стало известно, что Грузия отказалась пускать украинских народных депутатов в качестве наблюдателей на парламентских выборах 31 октября.

В конце апреля 2021 года, после почти годичного перерыва, в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.