В Украине возросло количество получателей субсидий

В сентябре 2021 года количество получателей субсидий в Украине увеличилось на 100 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

По данным Минсоцполитики, если в начале месяца в Украине было 2,4 млн домохозяйств, то сейчас — более 2,5 млн семей, которые уже оформили субсидию и получают соответствующую поддержку от государства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

За последнюю неделю в органы социальной защиты населения поступило более 32 тысяч заявлений по оформлению жилищных субсидий.

При этом, в начале сентября было более 25 тысяч заявлений в неделю.

По прогнозным оценкам Минсоцполитики, ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер субсидии составит около 1,9 — 2 тысяч грн на семью.

В министерстве отмечают, что в отдельных случаях жилищные субсидии могут достигать и 5,7 или 10 тысяч грн.

В частности, это касается, в первую очередь, многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа).

Ранее сообщалось, что Кабинет министров инициирует изменения в государственный бюджет на 2021 год, касающиеся увеличения объема средств, предусмотренных на выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что с мая украинцам выплачивают субсидии только наличными. При этом, оформление их стало сложнее: теперь надо декларировать депозиты в банках и покупку валюты за последний год.