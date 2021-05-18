Жилищные субсидии в Украине будут выдавать только наличными

С 1 мая 2021 года вводится выплата жилищных субсидий в Украине только наличными.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"С мая все субсидии будут рассчитываться и выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме. Это даст возможность гражданам оперативно управлять этими деньгами. После оплаты жилищно-коммунальных услуг остаток они смогут получать и распоряжаться им сразу, в этом же месяце, а не ждать завершения следующего отопительного периода", — сказал он.

Он пояснил, что майские субсидии еще не начислены и будут выплачены уже по новой процедуре.

В предыдущем отопительном периоде жилищная субсидия предоставлялась в денежной форме, но двумя механизмами: наличными выплатами, которые получали порядка 95% субсидиантов, и в безналичной форме через зачисление этих денег на счет в Ощадбанке. Таким способом субсидию получали порядка 5% субсидиантов (160 тысяч домохозяйств).

Те граждане, которые в предыдущем отопительном периоде пользовались именно безналичной субсидией, до декабря 2021 года смогут получить эти деньги на счет в Ощадбанке (если такого счета нет, то его нужно будет открыть. — Delo.ua), отметил замминистра.

Кроме того, в 2021 году не повторится и автоматическое переназначение жилищных субсидий. В этот раз украинцам, претендующим на ее получение, будет необходимо снова подать форму заявления и декларации на рассмотрение. Сделать это можно через исполком территориальной громады, территориальное подразделение по вопросам социальной защиты, центры предоставления административных услуг. Также до 1 сентября документы можно подать в орган социальной защиты населения районной госадминистрации или исполкома или заполнить и отправить по почте, отметил Музыченко.

Напомним, что с мая 2021 года государственные органы запланировали очередное ужесточение требований к получателям субсидий.

Власти называют принятые меры "усилением адресности субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств".