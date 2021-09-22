1 час назад

Через приложения "Дія" можно будет оформить пенсию, субсидии и помощь малообеспеченным

Кабмин расширил пилотный проект Единой информационной системы социальной сферы и добавил в него 10 социальных услуг, которые можно будет оформить онлайн

Фото: diia.gov.ua Фото: diia.gov.ua
Фото: diia.gov.ua

Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации расширили пилотный проект Единой информационной системы социальной сферы в отдельных областях и добавили в него около десяти новых социальных услуг. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"На портале "Дія" люди смогут оформить онлайн жилищные субсидии, получение пенсий, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, а также обращение в электронной форме по социальным услугами. Правительство  оформило соответствующее постановление", — говорится в сообщении.

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Сообщается, что в рамках пилотного проекту украинцы смогут получать государственную соцпомощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, на детей одиноким матерям, на тяжелобольных детей, при усыновлении ребенка, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

"Услуги будут доступны благодаря продолжению экспериментального проекту Единой информационной системы социальной сферы. Это система, которую создают Минсоцполитики и Минцифры. Она обеспечивает прозрачность и автоматизацию процессов начисления соцвыплат, а также введет электронный документооборот в социальной сфере", — сказано в сообщении.

К концу 2021 пилотный проект заработает для граждан не менее чем в двух областях. Такое решение было принято по результатам успешного завершения первого пилотного проекту по внедрению ЕИССС, в котором принимали участие работники четырех территориальных управлений социальной защиты населения и пяти территориальных общин Киевской и Житомирской областей.

В рамках ЕИССС уже в этом году планируется создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг, что поможет сэкономить государству миллиарды гривен и увеличить соцвыплаты для Украинской.

Реализация акта будет обеспечиваться за счет средств международной технической помощи в рамках Меморандума о сотрудничестве между Министерством социальной политики Украины и Международной благотворительной организацией "Фонд Восточная Европа" в рамках реализации совместной программы "Электронное правительство для подотчетности власти и участия общества" (EGAP).

Напомним, 16 сентября правительство приняло постановление, которое позволит заменить водительское удостоверение через приложение "Дія", получить новое удостоверение можно будет в отделении "Укрпочты" или курьерской доставкой.

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