Политика и экономика 1 час назад

Через приложение "Дія" теперь можно будет поменять водительские права

Новые права можно будет получить в отделении "Укрпочты" или курьерской доставкой

Фото: пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины Фото: пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины
Фото: пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины

Правительство приняло постановление, которое позволит заменить водительское удостоверение через приложение "Дія", получить новое удостоверение можно будет в отделении "Укрпочты" или курьерской доставкой. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"В условиях пандемии COVID-19 возможность получить водительское удостоверение по почте или курьером особенно актуальна. Вместо того чтобы идти лично в сервисный центр МВД, украинцы смогут заказать новое удостоверение в ближайшее отделение "Укрпочты" или доставку курьером и забрать в удобное для себя время без очередей. Это позволит получить услуги быстро, удобно, а главное — безопасно", — сказано в сообщении.

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Как можно будет заменить водительское удостоверение через приложение "Дія"? В Минцифры написали инструкцию новой услуги для пользователей:

  • зайдите в приложение "Дія" в раздел "Услуги" — "Замена водительского удостоверения";
  • выберите причину замены и укажите место регистрации проживания;
  • выберите способ доставки водительского удостоверения;
  • прикрепите скан или фото актуальной медицинской справки и подтвердите отражение в водительском удостоверении группы крови и резус-фактора;
  • укажите контактные данные;
  • подпишите заявление;
  • после подписания и отправки заявления оплатите за услуги по выдаче водительского удостоверения и доставке;
  • как только водительское будет готово, оно появится у вас в "Дії", а пластиковый документ доставят впоследствии курьером в выбранное отделение "Укрпочты".

Напомним, в Украине 23 августа 2021 года вступил в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к обычным бумажным. Закон закрепляет на законодательном уровне определения "электронные паспорта" и "электронные паспорта для выезда за границу" и приравнивает их к физическим аналогам.

При этом ранее, 22 апреля, Министерство цифровой трансформации презентовало цифровой паспорт в правительственном мобильном приложении "Дія". Чиновники обещали запустить цифровые паспорта до конца февраля 2020 года, однако бета-тестирование документов в приложении "Дія" стартовало лишь 7 апреля. До этого Минцифры искало волонтеров-тестировщиков среди украинцев, у которых есть и ID-карта, и биометрический загранпаспорт.

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