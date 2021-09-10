Политика и экономика 1 час назад

В Украине почти закончились средства на выплату субсидий: Кабмин попросит еще 12 млрд грн

По словам Шмыгаля, источник перераспределения средств Министерством финансов уже определен

Денис Шмыгаль на "часе вопросов к правительству". Фото: скриншот трансляции канала "Рада" Денис Шмыгаль на "часе вопросов к правительству". Фото: скриншот трансляции канала "Рада"
Денис Шмыгаль на "часе вопросов к правительству". Фото: скриншот трансляции канала "Рада"

Кабинет министров инициирует изменения в государственный бюджет на 2021 год, касающиеся увеличения объема средств, предусмотренных на выплату украинцам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде на "часе вопросов к правительству".

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"В начале года у нас была дискуссия о необходимом количестве субсидий. В бюджете было запланировано 35,2 млрд грн. На сегодняшний день более 33 млрд грн использовано на выплату субсидий. До конца года, по расчетам Министерства социальной политики, будет необходимо еще около 12 млрд грн. Конечно, мы, как и договаривались, будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет", — сказал он.

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По словам премьера, законопроект будет подан в Раду и поступит на рассмотрение профильного комитета до следующего четверга, то есть 16 сентября. Он отметил, что источник перераспределения средств Министерством финансов уже определен, однако не назвал его.

Шмыгаль при этом подчеркнул, что пока средств хватает, чтобы выплачивать гражданам субсидии до начала отопительного сезона.

Напомним, что с мая украинцам выплачивают субсидии только наличными. При этом оформление их стало сложнее: теперь надо декларировать депозиты в банках и покупку валюты за последний год.

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