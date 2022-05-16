У РФ заявили, що "членство України в НАТО відрізняється від інших країн, тому що Київ з Москвою нібито має "територіальну суперечку"

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією. При цьому Росія побоюється вступу України до НАТО через наявність "територіальної суперечки" між Москвою та Києвом.

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Про це повідомляють росЗМІ.

"Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді в Росії виникла б територіальна суперечка з державою в альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту", - сказав Пєсков.

Пєсков конкретно не сказав, про які саме території України він каже. Зазначимо, що в РФ раніше заявляли, що питання анексії Криму "для Кремля закрите, і влада Росії не має наміру його обговорювати".

Водночас, при окупації півострова, крім так званого "референдуму", Москва також пояснювала своє рішення анексувати український Крим тим, що нібито "НАТО розмітить там свої бази після вступу України до альянсу".

Крім того, РФ відкрито виступала проти розширення альянсу і вимагала гарантії того, що країни, які межують із Росією, не увійдуть до альянсу. Тепер же російський президент Володимир Путін заявляє, що у Росії "немає проблем із Фінляндією та Швецією, їхнє приєднання до НАТО не створює безпосередньої загроз" .

"Але розширення військової інфраструктури на цю територію викличе нашу реакцію у відповідь, якою вона буде - вирішимо виходячи з того, які загрози нам будуть створюватися", - додав російський лідер.

Нагадаємо, соціал-демократична партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО. Заявку на вступ до альянсу планують подати 17 травня. Раніше, 15 травня, Фінляндія офіційно подала заявку на членство в організації Північноатлантичного договору (НАТО).