Зеленський: ЗСУ будуть просуватися постійно, аби Україну не штовхали до чергового "Мінську"

Президент Володимир Зеленський зазначає необхідність поступового просування української армії у процесі деокупації країни, оскільки в іншому випадку це загрожує підштовхуванням України з боку інших держав до заключення домовленостей з Росією, аби та змогла використати час та поновити втрачені сили для нового наступу. Про це глава держави сказав у інтерв'ю Фаріду Закарії для СNN.

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"Головна ціль в деокупації - в тому, що не можна дати Росії продовжувати ту саму окупацію повільну, яку вона почала в 2014 році. Вони пройшли, трошки захопили, йде пауза, замороження конфлікту, якісь домовленості. Потім проходить час, вона набирається ще сили і просувається вперед, ставить якісь ультимативні умови. Така стратегія - дуже повільна така вечеря. Я би так це назвав, вечеря - потрішки з'їдати тебе. Такий російський канібалізм", - заявив він.

Як зазначив президент, він "не хоче в це грати" та "розуміє, чим це все закінчиться", тому налаштований на стратегію поступового просування українських Збройних сил, хоча наразі не може повідомити всі деталі "тих чи інших наших операційних дій на полі битви".

"Але загалом ми не будемо стояти на місці, ми будемо потрішки постійно йти. Ми по-іншому з ними говорити більше не будемо. Як тільки ми залишимося й будемо стояти, я знаю, деякі держави будуть штовхати нас до Мінського процесу. Я хочу, щоб світ розумів: це різні речі - дипломатичне вирішення і Мінськ-2, -3, -5, -10. Мінськ - це пустий папірець, щоби дати відпочити Росії перед наступним вторгненням", - заявив він.

У відповідь на питання, чи готовий він в принципі вести перемовини з російським президентом Володимиром Путіним, Зеленський відповів, що для нього не має різниці, чи вести їх з ним особисто, але такі переговори будуть можливі лише після виведення всіх російських військ з України. Глава держави вказав, що такі переговори будуть потрібні, оскільки Росія в будь-якому разі залишиться сусідом, з яким доведеться співіснувати.

"На сьогодні - ні. Я не бачу ніякого бажання з їх сторони бути конструктивними. Мені все одно - це він (Путін) або хтось інший. Якщо це ультиматум - питання принципу: я б точно не говорив. Це може бути після того, як вони відійдуть з нашої території. Все одно Росія має з нами кордони і все одно це сусідня держава, і там велика кількість людей. І навіть тоді, коли ми деокупуємо нашу державу тим чи іншим шляхом, все одно нам доведеться жити", - заявив він.

Нагадаємо, що внаслідок контрнаступу Збройних сил України в попередні декілька днів російські війська повністю залишили окуповані до цього райони Харківської області західніше річки Оскіл, зокрема міста Балаклія, Ізюм та Вовчанськ. Також повідомляється про звільнення деяких населених пунктів внаслідок українського контрнаступу в Херсонській області.