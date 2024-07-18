В Україні вже працює майже 500 жінок-шахтарів

В Україні за час повномасштабної війни на шахтах почали працювати близько 500 жінок, компенсуючи нестачу чоловіків в галузі. Їхню підготовку виконала освітня платформа “Академія ДТЕК”, розповіла керівник з маркетингу та комунікацій установи Тетяна Шерман у коментарі для Delo.ua.

За її словами, війна змінила ринок праці України, і частину гендерних, вікових та інших обмежень на доступ до окремих професій вже вимушено знято.

"Один з наших кейсів, це опанування жінками традиційно чоловічих професій. Раніше їм було заборонено працювати в шахтах, але в умовах війни жінки почали опановувати і цю професію. Зараз в українських шахтах вже працює близько 500 жінок, підготовлених "Академією ДТЕК", - пояснила вона в коментарі для Delo.ua.

Всього "Академія ДТЕК" з моменту відкриття у 2010 році підготувала до 300 тис. працівників, як холдингу ДТЕК, так і сторонніх спеціалістів за замовленнями інших бізнесів. Щорічно підготовку проходять понад 40 тис. працівників, в тому числі й іноземці з пострадянського простору: Казахстану, Грузії, Азербайджану.

Освітні проєкт варіюються від довгострокових програм для топменеджерів компаній до кількатижневих курсів для звичайних спеціалістів. Строки та умови навчання можуть змінюватися залежно від запиту компанії, котра направляє своїх спеціалістів на підготовку. Ціна підготовки варіюється: від 5-10 тис. грн для розроблених академією курсів, до 100-200 тис. грн за програми, розроблені з залученням західних університетів.

Вона додає, що кожен співробітник ДТЕК так чи інакше проходить навчання в академії. Щороку кожна трудова команда створює план розвитку, згідно з їхніми потребами навчальна установа розробляє і проводить відповідні програми підвищення кваліфікації.

Тетяна Шерман уточнила, що осінь 2024 року вже "розписана" замовленнями на навчання персоналу, і набір проводиться вже на наступний рік.