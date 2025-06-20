Уряд хоче ще на рік захистити державні шахти від банкрутства

Міністерство енергетики планує ініціювати продовження мораторію на банкрутство державних вугледобувних підприємств ще на один рік — до 2027 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час засідання в парламенті, трансляцію якого веде нардеп Олексій Гончаренко.

Що буде з державними шахтами

Міністерство енергетики планує ініціювати продовження мораторію на банкрутство державних вугледобувних підприємств до 2027 року.

За його словами Галущенка, питання є важливим і вже опрацьовується.

Наразі чинний мораторій діє до 1 січня 2026 року. Уряд планує подовжити його ще на рік, аби забезпечити стабільну роботу державних шахт у складних умовах.

В якому стані знаходиться вугільна галузь

Вугільна галузь, яка колись була ключовою для економіки країни, нині перебуває у стані глибокої кризи. Згідно з даними Рахункової палати, з 276 шахт у 1991 році та видобутку в 193 млн тонн, до 2014 року залишилося лише 33 державні шахти з видобутком 10,9 млн тонн.

У 2021 році видобуток вугілля на державних шахтах скоротився до 2,9 мільйона тонн. Після початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, близько чверті державних вугледобувних підприємств опинилися на тимчасово окупованій території.

Серед основних проблем, які й надалі ускладнюють роботу галузі, фахівці називають неефективність управлінських рішень, хронічний дефіцит інвестицій, технічну зношеність обладнання, а також високу собівартість видобутку, що знижує конкурентоспроможність вугілля на ринку.

Окремим викликом залишається процес виведення з експлуатації збиткових шахт. Через складну і тривалу процедуру закриття таких підприємств, яка потребує значних фінансових та часових ресурсів, держава не може оперативно відмовитися від економічно неефективних активів.

Додамо, українські родовища вугілля, нафти, газу та металів вартістю щонайменше 12,4 трильйона доларів зараз знаходяться під контролем Російської Федерації. Окрім 63% вугільних родовищ, Росія захопила території, на яких знаходяться 11% нафтових родовищ, 20% родовищ природного газу, 42% металів і 33% родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів України.