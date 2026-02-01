Запланована подія 2

Россия совершила атаку на шахты ДТЭК в Днепропетровской области: погибли 15 человек

Россияне попали рядом с автобусом на Днепропетровщине
Россияне попали рядом с автобусом на Днепропетровщине / ГСЧС

1 февраля армия РФ ударила дроном по служебному автобусу одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровщины компании ДТЭК. Погибли не менее 15 человек.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Россия совершила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК на Днепропетровщине. Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший на Днепропетровщине шахтеров с предприятия после смены", - говорится в сообщении.

Фото 2 — Россия совершила атаку на шахты ДТЭК в Днепропетровской области: погибли 15 человек

Отмечается, что на данный момент известно о 15 погибших шахтерах. По предварительной информации, также 7 шахтеров ранены.

Фото 3 — Россия совершила атаку на шахты ДТЭК в Днепропетровской области: погибли 15 человек

Местные паблики пишут, что удар был нанесен по предприятию в Терновке Павлоградского района Днепропетровской области.

Эту информацию также подтвердил министр энергетики Денис Шмигаль. По его словам, российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе Днепровской области.

Это не первая атака врага на угольные предприятия ДТЭК.

В прошлом году российские войска нанесли удары дронами по угледобывающему предприятию компании ДТЭК в городе Терновка.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Автор:
Светлана Манько