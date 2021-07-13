Новым замглавы НБУ вместо Сологуба стал экс-топ-менеджер ICU и сотрудник КШЭ

Совет Национального банка Украины 13 июля назначил заместителем главы НБУ Сергея Николайчука. Как сообщает пресс-служба регулятора, его кандидатуру подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

В свою очередь Дмитрий Сологуб прекратил исполнение полномочий заместителя главы НБУ в связи с завершением 12 июля срока его полномочий и увольнением с должности.

"Николайчук — опытный профессионал, имеющий большой практический опыт работы не только в Нацбанке, но и управленцем в Министерстве экономики и на финансовом рынке. Он внес значительный вклад в реализацию режима инфляционного таргетирования в Украине, разработку системы принятия решений по монетарной политике на основе правил, а также развитие научно-исследовательской функции в центробанке", — отметил Шевченко.

Глава НБУ выразил уверенность, что Николайчук сможет не только сохранить, но и приумножить достижения центробанка в сфере монетарной стабильности, но также прокомментировал и прекращение полномочий Сологуба.

"Выстроенная функция по обеспечению ценовой и финансовой стабильности с целью содействия устойчивому экономическому развитию Украины уверенно прошла испытания коронакризисом и доказала свою эффективность. Я благодарю Сологуба за весомый вклад в осуществление реформы", — сказал руководитель Нацбанка.

Николайчук будет отвечать за работу блока "Монетарная стабильность", в который входят департамент монетарной политики и экономического анализа, департамент статистики и отчетности, департамент финансовой стабильности, департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений, а также управление европейской интеграции и международных программ.

Новый замглавы регулятора в 2004 году окончил с отличием Киевский национальный университет имени Шевченко со степенью магистра по экономике. В 2008 году в этом же вузе защитил диссертацию на тему "Моделирование трансмиссионного механизма монетарной политики в Украине" и получил степень кандидата экономических наук по специальности "Математические методы, модели и информационные технологии в экономике".

С 2004 до 2019 года Николайчук работал в Нацбанке, где прошел путь от экономиста до директора департамента монетарной политики и экономического анализа.

С сентября 2019 до апреля 2020 года занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отвечая за аналитическую поддержку решений по экономической политике, макроэкономический прогноз и привлечение инвестиций в страну.

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После этого работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU, где отвечал за аналитическую поддержку инвестиционных решений на развивающихся рынках и на глобальных рынках капитала, за подготовку аналитических продуктов компании, а также за разработку соответствующих рекомендаций для ее клиентов.

Николайчук сотрудничает с Киевской школой экономики, а с апреля 2020 года стал ее научным сотрудником. Также является преподавателем КНУ имени Шевченко.

В свою очередь Сологуб, занимавший должность замглавы НБУ с 1 марта 2015 года, перейдет на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда.