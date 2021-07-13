Политика и экономика 1 час назад

Новым замглавы НБУ вместо Сологуба стал экс-топ-менеджер ICU и сотрудник КШЭ

Николайчук отдал Нацбанку 15 лет жизни и теперь возвращается в него на руководящую должность

Сергей Николайчук. Фото: пресс-служба НБУ Сергей Николайчук. Фото: пресс-служба НБУ
Сергей Николайчук. Фото: пресс-служба НБУ

Совет Национального банка Украины 13 июля назначил заместителем главы НБУ Сергея Николайчука. Как сообщает пресс-служба регулятора, его кандидатуру подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

В свою очередь Дмитрий Сологуб прекратил исполнение полномочий заместителя главы НБУ в связи с завершением 12 июля срока его полномочий и увольнением с должности.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Николайчук — опытный профессионал, имеющий большой практический опыт работы не только в Нацбанке, но и управленцем в Министерстве экономики и на финансовом рынке. Он внес значительный вклад в реализацию режима инфляционного таргетирования в Украине, разработку системы принятия решений по монетарной политике на основе правил, а также развитие научно-исследовательской функции в центробанке", — отметил Шевченко.

Читайте также:
Из НБУ увольняется все руководство Департамента лицензирования: что стало причиной

Глава НБУ выразил уверенность, что Николайчук сможет не только сохранить, но и приумножить достижения центробанка в сфере монетарной стабильности, но также прокомментировал и прекращение полномочий Сологуба.

"Выстроенная функция по обеспечению ценовой и финансовой стабильности с целью содействия устойчивому экономическому развитию Украины уверенно прошла испытания коронакризисом и доказала свою эффективность. Я благодарю Сологуба за весомый вклад в осуществление реформы", — сказал руководитель Нацбанка.

Николайчук будет отвечать за работу блока "Монетарная стабильность", в который входят департамент монетарной политики и экономического анализа, департамент статистики и отчетности, департамент финансовой стабильности, департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений, а также управление европейской интеграции и международных программ.

Читайте также:
Из НБУ уходит глава Департамента финансовой стабильности: второй топ-менеджер за сутки

Новый замглавы регулятора в 2004 году окончил с отличием Киевский национальный университет имени Шевченко со степенью магистра по экономике. В 2008 году в этом же вузе защитил диссертацию на тему "Моделирование трансмиссионного механизма монетарной политики в Украине" и получил степень кандидата экономических наук по специальности "Математические методы, модели и информационные технологии в экономике".

С 2004 до 2019 года Николайчук работал в Нацбанке, где прошел путь от экономиста до директора департамента монетарной политики и экономического анализа.

С сентября 2019 до апреля 2020 года занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отвечая за аналитическую поддержку решений по экономической политике, макроэкономический прогноз и привлечение инвестиций в страну.

Читайте также:
В НБУ начали внутреннее расследование игры в теннис опального Дмитрия Сологуба

После этого работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU, где отвечал за аналитическую поддержку инвестиционных решений на развивающихся рынках и на глобальных рынках капитала, за подготовку аналитических продуктов компании, а также за разработку соответствующих рекомендаций для ее клиентов.

Николайчук сотрудничает с Киевской школой экономики, а с апреля 2020 года стал ее научным сотрудником. Также является преподавателем КНУ имени Шевченко.

В свою очередь Сологуб, занимавший должность замглавы НБУ с 1 марта 2015 года, перейдет на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

С начала года банки выдали ипотечных кредитов почти на 3 млрд грн — НБУ
С начала года банки выдали ипотечных кредитов почти на 3 млрд грн — НБУ
НБУ отсудил Белоцерковскую ТЭЦ за долги лопнувшего банка Жеваго
НБУ отсудил Белоцерковскую ТЭЦ за долги лопнувшего банка Жеваго
НБУ обновил правила работы коллекторов
НБУ обновил правила работы коллекторов
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Украинке, сбившей на самокате женщину, присудили год тюрьмы условно и 127 тысяч грн штрафа

  2. Как сделать артиста амбассадором вашего бренда и найти баланс между творчеством и бизнесом

  3. Под Киевом легковушка с 16 людьми перевернулась на крышу: есть погибшие (ФОТО, ДОПОЛНЕНО)

  4. Боты для FIFA, а не майнинг: чем на самом деле занималась "криптоферма" в Виннице

  5. Аномальная жара: в США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...