В НБУ начали внутреннее расследование игры в теннис опального Дмитрия Сологуба

Как известно, после ухода с поста главы НБУ Якова Смолия, новый руководитель регулятора Кирилл Шевченко начал открытый конфликт с командой Смолия в правлении НБУ — Катериной Рожковой и Дмитрием Сологубом. Обоих опальных членов правления, несмотря на поддержку со стороны МВФ, лишили практически всех полномочий и вынесли выговор за неправильные, по мнению нового главы НБУ, комментарии в СМИ. Украинские и иностранные эксперты называли все это плохими сигналами для стабильности финансовой системы и сотрудничества Украины с МВФ.

Тем не менее, нынешнее руководство Нацбанка полно решимости избавиться от "наследия Смолия" и не перестает создавать давление на представителей старой команды. На этот раз основанием для давления стала игра в настольный теннис.

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В феврале этого года из стен Национального банка произошел "слив" видеозаписей системы внутреннего видеонаблюдения НБУ, на которых зафиксирован член правления НБУ Дмитрий Сологуб, играющий с коллегой в стенах банка в настольный теннис. В рабочее, обеденное или послерабочее время это происходило, — неизвестно. При этом на сайте "Экономические новости" написали, что это якобы происходило в рабочее время, ссылаясь на неназванные "источники в НБУ". В заметке говорится, что "все в НБУ знают, что Дмитрий Сологуб не очень озабочен своими обязанностями", и что он якобы неоднократно игнорировал установленную в Национальном банке процедуру получения разрешения на работу в удаленном режиме, то есть фактически отсутствовал на работе".

Казалось бы, речь идет об анонимном доносе, но проблема утечки видеозаписей из Нацбанка от этого меньше не становится. Понятно, что такие утечки могут привести к колоссальным проблемам для государства. Однако департамент безопасности НБУ повел себя удивительным образом. Вместо изучения вопроса, как в СМИ оказались записи из НБУ, департамент безопасности начал служебную проверку… в отношении Дмитрия Сологуба.

В распоряжении Delo.ua оказалась копия ответа Дмитрия Сологуба на запрос Департамента безопасности НБУ, проводившего проверку по игре в настольный теннис заместителя главы Нацбанка. В ней Сологуб достаточно жестко отреагировал на сам факт проведения проверки в отношении него и расценил это как давление на него как члена правления НБУ. В ответ на запрос Департамента безопасности он потребовал от него инициировать другую внутреннюю служебную проверку, а именно того, каким образом видеозаписи системы внутреннего видеонаблюдения Нацбанка появились в интернете.

"В случае невыполнения этого моего требования я обращусь в правоохранительные органы с заявлением о совершении правонарушения, связанного с несанкционированным доступом к системам безопасности Национального банка, в частности данных с камер видеонаблюдения, доступ к которым имеет только Департамент безопасности НБУ". Если записи с камер безопасности НБУ как режимного объекта "самовольно" попадают в сомнительные СМИ, то я, как член Правления, имею обоснованные основания считать, что "слитыми" могут быть также записи камер с Государственной казны, рабочих кабинетов, хранилищ Национального банка и так далее", — заявил Дмитрий Сологуб в своем ответе Департаменту безопасности НБУ.

При этом Сологуб объяснил, что по рекомендации самого же Департамента персонала НБУ, он оформлял заявки на удаленную работу через систему SAP Fiori. "Но глава НБУ Кирилл Шевченко не согласовывал мои заявления на удаленную работу, оставляя их без рассмотрения или отклоняя постфактум", — говорится в ответе Сологуба.

В комментарии Delo.ua Дмитрий Сологуб подтвердил то, что такая служебная проверка в отношении него проводилась. Однако он не знает, завершена она или нет и если да, то каким образом.

"Я концентрируюсь на том, чтобы закончить свою работу в НБУ, передать дела в надежные профессиональные руки", — заявил он.

Как известно, контракт Сологуба в НБУ заканчивается 11 июля 2021 года. То есть ему осталось работать буквально пару месяцев. Зачем в этих условиях главе НБУ продолжать конфликт? Возможно, он стремится уменьшить и без того небольшую вероятность, что Дмитрий Сологуб все-таки решит остаться в НБУ. Сам Сологуб сообщил Delo.ua, что контракт подписывать не собирается, и добавил: он надеется, что никаких больше эскалаций конфликта до его ухода из банка не будет.

В самом Национальном банке комментировать происходящее отказались. Директор Департамента безопасности НБУ Игорь Коновалов на вопрос Delo.ua о том, проходила ли указанная служебная проверка и чем она закончилась, ответил уклончиво.

"На данный момент в Национальном банке проводится ряд служебных расследований и проверок, которые касаются широкого круга вопросов деятельности Национального банка", — сказал Игорь Коновалов. Сообщать детали он наотрез отказался, ссылаясь на то, что это информация "для служебного пользования".

Как записи с камер внутреннего наблюдения режимного объекта попали в интернет, Коновалов не рассказал. При этом он подтвердил, что эти записи являются банковской тайной. На вопрос, совершались ли в 2021 году хакерские атаки в отношении электронных сервисов НБУ, вследствие которых могла случиться утечка записей видеонаблюдения, он ответил, что таких атак не было.

После таких ответов может сложиться ощущение, что служба безопасности НБУ сама и слила "компромат" на Сологуба, чтобы дискредитировать оппонента главы Нацбанка Кирилла Шевченко (а может быть, и конкурента на пост главы НБУ). О мотивах таких недальновидных и местами опасных приказов догадаться тоже несложно. Но тогда, пожалуй, не стоит удивляться, почему Украина уже почти год сидит без траншей МВФ, а программа 2020 года безнадежно сорвана. Западные партнеры Украины вряд ли увидят в подобном прессинге ту самую "независимость НБУ", которая, напомним, входит в число структурных маяков МВФ для сотрудничества с нашей страной.

Ева Волошина, специально для Delo.ua