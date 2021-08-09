Инфляция в Украине в июле ускорилась до 10,2%

Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем составила 0,1%, с начала года — 6,5%, а по сравнению с июлем 2020 года — 10,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Базовая инфляция в июле по сравнению с июнем составила -0,1%, а с начала года — 4,2%.

В частности, цены на продукты питания и безалкогольные напитки по сравнению с июнем снизились на 0,1% (за год — выросли на 10,8%). Больше всего (на 8,1%) за месяц подешевели овощи.

На 0,7-0,5% снизились цены на подсолнечное масло, сало, фрукты. В то же время на 6,7% подорожал сахар (за год — на 83,5%), на 0,8-0,3% выросли цены на мясо и мясопродукты, масло, кисломолочную продукцию, сметану, яйца.

Цены на алкогольные напитки повысились на 0,7%, на табачные изделия — на 0,9%. За последний год эти две категории товаров в среднем подорожали на 10,1%.

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Одежда в июле подешевела на 4,7%, обувь — на 5,8% (по сравнению с июлем-2020 снижение составило соответственно 4,2% и 4,6%).

Рост цен (тарифов) на коммунальные услуги на 0,6% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 3,3%. С начала года газ подорожал на 8,8%, а вот с июля 2020 года — в 2,64 раза.

Цены на транспорт выросли в среднем на 1,1% (за год — на 11,9%). В частности, билеты на поезда подорожали в июле на 0,8%, на автотранспорт — на 2,4%. Топливо и масла при этом выросли в цене на 2,7% (за последний год — на 33,8%).

Напомним, что в июне инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 9,5%.

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