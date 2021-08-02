Украинский бизнес в июле слегка ухудшил оценки своей работы, но они пока положительные

Украинский бизнес в июле сохранил положительные оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности на фоне продолжающегося карантина, хотя в целом они немного ухудшились. Об этом свидетельствуют новые расчеты индекса ожиданий деловой активности Национального банка Украины: в июле он составил 50,8 при 51,6 в июне.

"Оживление инвестиционной деятельности, рост потребительского спроса, благоприятная внешняя конъюнктура, смягчение карантина и ускорение темпов вакцинации положительно влияли на ожидания предприятий всех секторов экономики", — указывают в НБУ.

Так, предприятия строительства второй месяц подряд оптимистичнее других секторов оценивали свои результаты на фоне сезонного оживления деятельности по строительству дорог и автострад, а также увеличения инвестиционного спроса на жилые и нежилые здания.

В июле значение индекса в этом секторе составило 55,6 по сравнению с 58,1 в июне: респонденты Нацбанка сохраняют высокие оценки по объему строительства и новых заказов, а также значительно улучшили ожидания по увеличению численности работников.

Предприятия промышленности третий месяц подряд оптимистично настроены относительно экономических перспектив своих предприятий: в июле секторный индекс составил 51,9 по сравнению с 52,5 в июне. Респонденты прогнозируют рост объемов произведенной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. В то же время усилились пессимистические оценки по запасам сырья и материалов.

В то же время компании в сфере услуг несколько ослабили оптимистические настроения относительно собственных экономических перспектив: секторный индекс в июле снизился до 50,1 с 52,3 в июне. Респонденты сдержанно оценивают рост объемов предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения. В то же время впервые после сентября 2020 года ожидается увеличение численности работников.

Ожидания предприятий торговли по собственной экономической деятельности хотя и улучшились по сравнению с предыдущим месяцем, однако еще не достигли нейтрального уровня: в этом секторе экономики индекс ожиданий деловой активности в июле вырос до 49,7 с 48,2. Отмечается, что торговцы оптимистично настроены в отношении объема товарооборота и объема закупок товаров для продажи.

"На фоне высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы предприятия всех секторов экономики прогнозируют подорожание своей продукции/услуг. Оценки по занятости зависят от сектора, в котором работают предприятия: увеличение численности работников ожидают предприятия строительства и сферы услуг, однако респонденты промышленности и торговли пока сохраняют пессимизм в этом вопросе", — рассказали в НБУ.

Опрос был проведен 5-23 июля. В нем приняли участие 313 предприятий. Среди опрошенных предприятий 41,9% — компании промышленности, 31,3% — сферы услуг, 21,1% — торговли, 5,8% — строительства, 34,5% респондентов — крупные предприятия, 31,9% — средние, 33,5% — малые.

39,9% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 8,6% — осуществляют только экспортные операции, 16% — только импортные операции, 35,5% — не осуществляют внешних операций. НБУ подчеркивает, что результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не его собственные оценки.

Напомним также, что НБУ по результатам оценок бизнеса во втором квартале сообщил об улучшении ожиданий предпринимателями роста производства и замедления инфляции.

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