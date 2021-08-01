В Украине замедлился рост экономики: Нацбанк назвал причины

В Украине Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) в июне 2021 года вырос на 1,7% г/г.

Это значительно ниже, чем в мае (4,1%) и апреле (18,3%), когда он рос на фоне обвала 2020 года, следует из Макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины (июль 2021 года).

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Как отмечается в обзоре, в июне рост ИПБО ожидаемо замедлился, в частности, под влиянием исчерпания статистического эффекта базы сравнения.

При этом дополнительно в сельском хозяйстве углубился спад (до 1,3% г/г) из-за более позднего старта сбора урожая.

В свою очередь рост промышленности притормозил (до 1,1% г/г) вследствие спада в пищевой промышленности и энергетике.

В частности, продолжало сокращаться производство:

- масла из-за низкого прошлогоднего урожая и ослабления внешнего спроса на него;

- табачных изделий — из-за снижения спроса на традиционные табачные изделия;

- напитков — по причине более прохладной погоды.

Причем последний фактор, вероятно, сказался и на углублении спада в энергетике, отметили в Нацбанке.

В то же время, по данным НБУ, экономическую активность и в дальнейшем поддерживали потребительский спрос (рост розничной торговли и пассажирооборота остался высоким), благоприятная внешняя конъюнктура (в частности, для металлургии), увеличение бюджетного финансирования инфраструктурных проектов (строительство выросло на 21% г/г).

В обзоре также подчеркивается, что сохранялись признаки оживления инвестиционного спроса, в частности, высокими темпами росли отдельные виды машиностроения, а рост в металлургии и строительстве поддержал грузооборот.

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По данным регулятора, всего за январь-июнь ИПБО вырос на 0,9%. За аналогичный период 2020 года Индекс упал на 7,3%.

Напомним, в июле НБУ сохранил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Национальный банк Украины прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%.

Также сообщалось, что правление Национального банка Украины 22 июля приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с нынешних 7,5%.

Кроме того, глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала рассказал, что в 2022 году рост экономики Украины составит 4,3%, что, по его словам, является неплохим показателем.

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