Зеленский рассказал, когда планируют освобождать оккупированные территории

На восточном фронте сложная ситуация из-за нехватки необходимого оружия, однако Украина будет освобождать свои территории, ориентируясь на эффективность ведения военных действий и максимальное сохранение жизней людей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы не привязываемся к дате деоккупации, мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деокупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по максимуму наших людей... Эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете", – сказал украинский президент.

Он также заявил, что на востоке украинским военным "сложно из-за недостатка соответствующего оружия".

"Ситуация сложная на востоке из-за того, что там сосредоточено наибольшее количество техники, военных формирований, батальонов как РФ, так и коллаборантов, сепаратистов, представителей условных "ДНР" и "ЛНР". Они сосредоточили все силы там, чтобы выполнить тот или иной план", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина планирует деоккупировать все свои территории, принадлежащие ей согласно международному законодательству.

"Это наш план. Что касается планов РФ, 1 июня или 1 июля, или 1 августа – хоть не 1 сентября пока что, может, на 1 сентября у них будут другие планы... Нам безразлично, какие планы у РФ", – отметил президент.

Напомним, Зеленский не считает, что Украина может восстановить свою территориальную целостность военным путем, и надеется на то, что это произойдет в результате переговоров с Россией в случае, если Украина все же возобновит контроль над территорией по состоянию на 24 февраля, когда началось полномасштабное российское вторжение.