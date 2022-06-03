За добу на Донбасі відбито п'ять атак ворога: в Генштабі розповіли, де саме точаться бойові дії

За минулу добу українські війська відбили п'ять атак окупаційних військ, знищивши п'ять танків, три артилерійських системи та дві бойові броньовані машини. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили три безпілотники типу "Орлан-10". Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зазначається, що на Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ.

Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік селища Мирна Долина. Крім того, в районі селищ Метьолкіне та Білогорівка противник намагався вести штурмові дії, але зазнав втрат та відійшов на попередні позиції. В центральній частині Сєвєродонецька тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії.

Силами штурмової та армійської авіації окупанти завдали авіаударів по інфраструктурі неподалік населених пунктів Відродження, Роти, Новолуганське й Доломітне Донецької області.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам'янка, Веселе, Мар'їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива", - йдеться також у повідомленні.

Силами окремих підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп противник намагався вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки, але успіху не мав і відійшов на попередні позиції.

На Слов'янському напрямку ворог концентрується, зокрема, на інженерному обладнанні позицій. Обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах сіл Дібрівне, Курулька, Вірнопілля, Червона Поляна.

"Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів силами армійської авіації. Проводив штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мав, після завданих підрозділами Сил оборони втрат відійшов", - повідомили також у Генштабі.

На Лиманському ж напрямку російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок, а також проводили штурмові дії поблизу села Студенок на кордоні Харківської області з Донецькою, там бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодатне, Степова Долина.

На окремих ділянках Криворізького напрямку росіяни активізували ведення повітряної розвідки та намагалися провести штурмові дії, але отримали відсіч і відійшли на раніше зайняті позиції.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, але завдав ракетного удару по об'єктах цивільної інфраструктури в районі прикордонного села Гудове Сумської області. Також на Сумщині ворог обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород.

"На Харківському напрямку противник ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка (очевидно, Клугино-Башкирівка - Delo.ua), Моспіно (очевидно, Мосьпанове - Delo.ua), Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка, завдав авіаційних ударів поблизу Нового", - повідомили в Генштабі.