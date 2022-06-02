Медведєв знову пригрозив Україні ударами по "центру прийняття рішень" у разі атаки на РФ

Заступник голови Ради безпеки країни-агресора Дмитро Медведєв заявив, що РФ діятиме на "ураження центрів прийняття рішень" в Україні у разі використання Києвом озброєнь проти об'єктів на території РФ.

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Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.

"Цілком очевидно, що, - про це вже було сказано, у разі, якщо, не дай Боже, ці види озброєнь будуть використані проти російських територій, - у цьому випадку у збройних сил нашої країни не залишиться іншого вибору, крім як діяти на поразку центрів прийняття рішень", - сказав Дмитро Медведєв, коментуючи інформацію про рішення США поставити Україні реактивні системи залпового вогню.

Також Медведєв зазначив, що кінцеві центри ухвалення рішень знаходяться не на території Києва.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 19 квітня заявив, що країна-агресор не планує використати ядерну зброю у війні проти України. При цьому він не уточнив, чи є можливість застосування такої зброї у війні з Україною на наступних етапах.