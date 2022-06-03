Россияне атаковали Сумскую область

Армия Российской Федерации 2 мая с российской территории открыла огонь по Сумской области Украины. Об этом 3 мая сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Захватчики после 17:00 открыли огонь из минометов по территории Миропольской громады региона.

Всего оккупанты нанесли около 20 ударов по территории Украины. Жертв и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины отбили атаки врага и продолжают контролировать государственную границу.

Российские военные уже несколько раз пытались прорвать оборону и войти на территорию Сумской области. В частности, 17 мая в регионе ВСУ вступили в бой с оккупантами, которые пытались прорвать границу с районе Середино-Буды на севере Шосткинского района. Вскоре российские войска снова обстреляли Сумскую область из артиллерии, врагу это не дало никаких результатов.

После этого, 27 мая, военные армии Российской Федерации со своей территории из минометов обстреляли Сумскую область. В этот раз все закончилось также, как и предыдущий.