Росіяни атакували Сумську область

Армія Російської Федерації 2 травня з російської території відкрила вогонь по Сумській області України. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Загарбники після 17:00 відкрили вогонь з мінометів по території Миропільської громади регіону.

Загалом окупанти завдали близько 20 ударів по території України. Жертв та руйнувань немає.

Збройні сили України відбили атаки ворога та продовжують контролювати державний кордон.

Російські військові вже кілька разів намагалися прорвати оборону та увійти на територію Сумської області. Зокрема, 17 травня у регіоні ЗСУ розпочали бій з окупантами, які намагалися прорвати кордон із району Середино-Буди на півночі Шосткинського району. Незабаром російські війська знову обстріляли Сумську область із артилерії, ворогові це не дало жодних результатів.

Після цього 27 травня військові армії Російської Федерації зі своєї території з мінометів обстріляли Сумську область. Цього разу все закінчилося так само, як і попередній.