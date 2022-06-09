Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима

Депутати Київської міської ради позбавили столицю Білорусі Мінськ статусу міста-побратима Києва.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Дане рішення було прийнято 9 червня на пленарному засіданні Київміськради. Рішення підтримали 75 депутатів.

Депутат Григорій Маленко наголосив, що саме з території Білорусі було розпочато масштабний та один з основних наступів військ Росії на Київ.

"Також з її території було зафіксовано постачання амуніції та спецтехніки для ворога, який тимчасово окупував територіальні громади на півночі від Києва. Після деокупації Київщини весь світ побачив трагічні наслідки перебування "русского мира" – це сотні вбитих, закатованих, зґвалтованих мирних мешканців", - розповів депутат.

Він додав, що наразі вздовж українсько-білоруського кордону спостерігається активізація ворожих формувань.

Григорій Маленко наголосив, що за вказаних вище умов будь-яке співробітництво між містами Київ та Мінськ є неможливим, тому угоди, в яких зафіксовано таке співробітництво, не мають існувати допоки в Білорусі діє авторитарний режим. Попри це після української перемоги та звільнення білоруського народу від гніту побратимські відносини між містами можуть бути відновлені.

Нагадаємо, 7 червня у Білорусі заявили про початок тренувань "з переведення з мирного на воєнний час" та планують збільшити чисельність армії до 80 тисяч.

Зокрема, як повідомила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, Білорусь віддавала наказ про наступ своїх військ на Україну, але офіцерське керівництво не спустило цей наказ далі.