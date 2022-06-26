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"Стратегический вызов для всей Европы": Резников назвал две составляющие желаемого ответа на ракетные атаки РФ
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Европа должна предоставить быстрый ответ на массовые ракетные обстрелы нескольких регионов Украины, произошедшие накануне. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Российские террористы совершили очередные военные преступления – обстреляли ракетами ряд мирных украинских городов. Подлость этих атак в том, что они совершаются либо из глубины территории РФ, либо с территории Беларуси или акватории Каспийского и Черного морей. Это стратегический вызов для безопасности всей Европы", – отметил он.
По словам министра, быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей, первой из которых должно стать ужесточение санкций против России.
"Чтобы РФ не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, содержащее сейчас множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО", - пояснил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вторым ответом, как отметил Резников, должно стать скорейшее развертывание эффективной системы противоракетной обороны в Украине, которое должно быть предусмотрено в стратегии НАТО.
"Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", – написал чиновник.
При этом украинский министр обороны заговорил о необходимости демилитаризации европейской части РФ в качестве условия для возможного возобновления отношений Запада с Россией.
"Долгосрочный ответ также очевиден – условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", – считает он.
Напомним, что в ночь на 25 июня с территории Беларуси были нанесены массовые ракетные удары по территории ряда регионов Украины. В Офисе президента заявили о 48 выпущенных ракетах.
В частности, было запущено около 30 ракет по Житомирской области, при этом сообщалось об уничтожении около десятка ракет. Кроме того, четыре ракеты поразили военный объект в Яворовском районе Львовской области, а две там удалось сбить. Также около 20 ракет были выпущены из Беларуси по поселку Десна Черниговской области, где также расположен военный полигон, а еще две ракеты были сбиты над Хмельницкой областью.
Вечером же был нанесен ракетный удар по городу Сарны Ровенской области, а рано утром 26 июня - по Киеву. Последний обстрел был произведен из региона Каспийского моря.