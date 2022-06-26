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Сопредседатель Евросовета назвал утренний обстрел Киева сигналом для G7

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Фото: Reuters

Экс-премьер Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил, что обстрелы Киева утром, 26 июня, являются сигналом саммиту G7, который сегодня стартовал в Баварии.  

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Об этом заявил Карл Бильдт в Twitter. 

"Трудно расценивать сегодняшние ракетные удары по жилым кварталам Киева иначе, как преднамеренную эскалацию", - написал Бильдт. 

Он отметил, что такие действия Российской Федерации являются определенным сигналом саммиту G7, который состоится 26-28 июня в замке Эльмау в немецкой Баварии. 

Кроме этого, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал лидеров саммита G7 ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины в связи с утренним обстрелом столицы. 

"Этот 7-летний украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала ее дом. Многие другие по всей Украине находятся под забастовками. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Надо победить больной империализм России", - говорится в сообщении. 

Напомним, российская армия утром, 26 июня, выпустила в сторону Киева 14 ракет. Одна из них попала в девятиэтажный жилой дом в Шевченковском районе, в результате чего пострадали пять человек и один погиб.  

Также вражеский снаряд попал во двор детского сада, повредив водопроводную магистраль. Утечка была оперативно локализована, однако детский сад временно остается без воды. 

Автор:
Анастасия Дедковская