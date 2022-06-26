Сопредседатель Евросовета назвал утренний обстрел Киева сигналом для G7

Экс-премьер Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил, что обстрелы Киева утром, 26 июня, являются сигналом саммиту G7, который сегодня стартовал в Баварии.

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Об этом заявил Карл Бильдт в Twitter.

"Трудно расценивать сегодняшние ракетные удары по жилым кварталам Киева иначе, как преднамеренную эскалацию", - написал Бильдт.

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv 🇺🇦 as anything but a deliberate 🇷🇺 escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd — Carl Bildt (@carlbildt) June 26, 2022

Он отметил, что такие действия Российской Федерации являются определенным сигналом саммиту G7, который состоится 26-28 июня в замке Эльмау в немецкой Баварии.

Кроме этого, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал лидеров саммита G7 ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины в связи с утренним обстрелом столицы.

"Этот 7-летний украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала ее дом. Многие другие по всей Украине находятся под забастовками. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Надо победить больной империализм России", - говорится в сообщении.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022

Напомним, российская армия утром, 26 июня, выпустила в сторону Киева 14 ракет. Одна из них попала в девятиэтажный жилой дом в Шевченковском районе, в результате чего пострадали пять человек и один погиб.

Также вражеский снаряд попал во двор детского сада, повредив водопроводную магистраль. Утечка была оперативно локализована, однако детский сад временно остается без воды.