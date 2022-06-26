Более 20 взрывов. Захватчики с утра обстреляли из минометов Сумщину

Утром в воскресенье, 26 июня, российские захватчики из минометов обстреляли Шалыгинскую и Юнаковскую общины Сумской области. Обстрелы произошли с территории РФ. Пока о пострадавших неизвестно, рассказал председатель ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Около полудевятого утра враг открыл минометный огонь по Шалыгинской общине. 14 взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Кроме того, между 5 и 6 утра россияне обстреляли Юнаковскую общину из минометов, 10 взрывов", – написал он.

Напомним, что за день до этого российские вертолеты вылетели со стороны РФ и совершили шесть запусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины Сумской области. Жертв в результате этого обстрела тоже нет.

А за несколько дней до этого Россия обстреляла несколько приграничных общин Сумской области. Был один погибший. Около полудня два беспилотника сбросили четыре взрывных устройства на территорию общины. Кроме того, были зафиксированы три минометных выстрела.

Кроме того, около 18:00 20 июня начался обстрел Середино-Будской и Зноб-Новгородской общин с российской стороны со ствольной и реактивной артиллерии.