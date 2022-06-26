Більше 20 вибухів. Загарбники зранку обстріляли з мінометів Сумщину

Зранку в неділю, 26 червня, російські загарбники з мінометів обстріляли Шалигінську і Юнаківську громади на Сумщині. Обстріли відбулись з території РФ. Наразі про постраждалих невідомо, розповів голова ОВА Дмитро Живицький.

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"Близько пів на дев'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді. 14 вибухів. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Крім того, між 5 і 6 ранку росіяни обстріляли Юнаківську громаду з мінометів, 10 вибухів", – написав він.

Нагадаємо, що за день до цього російські гелікоптери вилетіли з боку РФ і здійснили шість запусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади Сумської області. Жертв унаслідок цього обстрілу також немає.

А за кілька днів до цього Росія обстріляла кілька прикордонних громад Сумської області. Був один загиблий. Близько опівдня два безпілотники скинули чотири вибухові пристрої на територію громади. Крім того, було зафіксовано три мінометні постріли.

Крім цього, близько 18:00 20 червня розпочався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад з російської сторони зі ствольної та реактивної артилерії.