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Ракетный обстрел Киева: вражеский снаряд повредил водопроводную магистраль во дворе детсада (ФОТО)

детский садик, обстрел Киев

В результате попадания вражеского снаряда 26 июня во двор детского сада в Шевченковском районе была повреждена водопроводная магистраль.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что повреждены водопроводная магистраль диаметром 200 мм в колодце и подводная магистраль на детский сад диаметром 100 мм.  

"Утечка была оперативно локализована, детский сад временно остается без воды", - говорится в сообщении.

В частности, давление в городских водопроводных сетях сейчас находится в пределах нормы. На месте работают аварийные бригады.

Фото 2 — Ракетный обстрел Киева: вражеский снаряд повредил водопроводную магистраль во дворе детсада (ФОТО)
Фото 3 — Ракетный обстрел Киева: вражеский снаряд повредил водопроводную магистраль во дворе детсада (ФОТО)
Фото 4 — Ракетный обстрел Киева: вражеский снаряд повредил водопроводную магистраль во дворе детсада (ФОТО)
Фото 5 — Ракетный обстрел Киева: вражеский снаряд повредил водопроводную магистраль во дворе детсада (ФОТО)
Фото 6 — Ракетный обстрел Киева: вражеский снаряд повредил водопроводную магистраль во дворе детсада (ФОТО)
Фото 7 — Ракетный обстрел Киева: вражеский снаряд повредил водопроводную магистраль во дворе детсада (ФОТО)
Фото 8 — Ракетный обстрел Киева: вражеский снаряд повредил водопроводную магистраль во дворе детсада (ФОТО)

Напомним, что российская армия 26 июня выпустила в сторону Киева 14 ракет. Одна из них попала в жилой дом в Шевченковском районе, в результате чего пострадали пять человек, один человек погиб.

Автор:
Анастасия Дедковская