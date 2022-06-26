Ракетный обстрел Киева: вражеский снаряд повредил водопроводную магистраль во дворе детсада (ФОТО)

В результате попадания вражеского снаряда 26 июня во двор детского сада в Шевченковском районе была повреждена водопроводная магистраль.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что повреждены водопроводная магистраль диаметром 200 мм в колодце и подводная магистраль на детский сад диаметром 100 мм.

"Утечка была оперативно локализована, детский сад временно остается без воды", - говорится в сообщении.

В частности, давление в городских водопроводных сетях сейчас находится в пределах нормы. На месте работают аварийные бригады.

Напомним, что российская армия 26 июня выпустила в сторону Киева 14 ракет. Одна из них попала в жилой дом в Шевченковском районе, в результате чего пострадали пять человек, один человек погиб.