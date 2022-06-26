Ракетний обстріл Києва: ворожий снаряд пошкодив водопровідну магістраль у дворі дитсадка

У результаті влучання ворожого снаряду 26 червня у двір дитячого садочка у Шевченківському районі була пошкоджена водопровідна магістраль.

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Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що були пошкоджені водопровідна магістраль діаметром 200 мм в колодязі та підвідна магістраль на дитячий садок діаметром 100 мм.

"Витік було оперативно локалізовано, дитячий садок тимчасово залишається без води", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, тиск у міських водопровідних мережах наразі в межах норми. На місці працюють аварійні бригади.

Нагадаємо, що російська армія 26 червня випустила у бік Києва 14 ракет. Одна з них влучила у житловий будинок у Шевченківському районі, внаслідок чого постраждали п'ять осіб, одна людина загинула.