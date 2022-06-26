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Співголова Євроради назвав ранковий обстріл Києва сигналом для G7
Екс-прем'єр Швеції, співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт заявив, що обстріл Києва вранці, 26 червня, є сигналом саміту G7, який сьогодні стартував у Баварії.
Про це заявив Карл Більдт у Twitter.
"Важко розцінювати сьогоднішні ракетні удари по житлових кварталах Києва інакше як навмисну ескалацію", - написав Більдт.
Він зазначив, що такі дії Російської Федерації є певним сигналом саміту G7, який відбудеться 26-28 червня у замку Ельмау у німецькій Баварії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Окрім цього, голова українського МЗС Дмитро Кулеба закликав лідерів саміту G7 відповісти новими санкціями проти Росії та важчим озброєнням для України у зв'язку з ранковим обстрілом столиці.
"Ця 7-річна українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під страйками. Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії і більш важким озброєнням для України. Треба перемогти хворий імперіалізм Росії ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російська армія зранку, 26 червня, випустила у бік Києва 14 ракет. Одна з них потрапила до дев'ятиповерхового житлового будинку у Шевченківському районі, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей та одна загинула.
Також ворожий снаряд потрапив у двір дитячого садка, пошкодивши водопровідну магістраль. Витік був оперативно локалізований, проте дитячий садок тимчасово залишається без води.