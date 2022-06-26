Співголова Євроради назвав ранковий обстріл Києва сигналом для G7

Екс-прем'єр Швеції, співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт заявив, що обстріл Києва вранці, 26 червня, є сигналом саміту G7, який сьогодні стартував у Баварії.

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Про це заявив Карл Більдт у Twitter.

"Важко розцінювати сьогоднішні ракетні удари по житлових кварталах Києва інакше як навмисну ескалацію", - написав Більдт.

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv 🇺🇦 as anything but a deliberate 🇷🇺 escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd — Carl Bildt (@carlbildt) June 26, 2022

Він зазначив, що такі дії Російської Федерації є певним сигналом саміту G7, який відбудеться 26-28 червня у замку Ельмау у німецькій Баварії.

Окрім цього, голова українського МЗС Дмитро Кулеба закликав лідерів саміту G7 відповісти новими санкціями проти Росії та важчим озброєнням для України у зв'язку з ранковим обстрілом столиці.

"Ця 7-річна українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під страйками. Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії і більш важким озброєнням для України. Треба перемогти хворий імперіалізм Росії ", - йдеться у повідомленні.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022

Нагадаємо, російська армія зранку, 26 червня, випустила у бік Києва 14 ракет. Одна з них потрапила до дев'ятиповерхового житлового будинку у Шевченківському районі, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей та одна загинула.

Також ворожий снаряд потрапив у двір дитячого садка, пошкодивши водопровідну магістраль. Витік був оперативно локалізований, проте дитячий садок тимчасово залишається без води.