Россияне снова обстреляли жилые районы Харькова: есть пострадавшие и погибшие

Российские оккупанты 26 июня снова обстреляли жилые районы Харькова, в частности Немышлянский и Холодногорский районы. И исключительно гражданскую инфраструктуру, что свидетельствует об очередном терроре против мирного населения.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что в результате обстрелов горели балконы квартир многоэтажек, автомобили и гаражи.

"Около 23 часов российская ракета попала в двухэтажное здание Холодногорского района Харькова, 2 харьковчан со взрывными травмами госпитализировали в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Также после 00:00 в Немышлянском районе оккупанты обстреляли лечебное учреждение. Повреждены крыша, технический этаж, операционная на 7 этаже и перекрытие 6-го этажа в рентгенкабинете. Пострадавших нет.

Кроме того, по области россияне обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы. Повреждены жилые дома, горели хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

Всего за сутки по области в результате российской агрессии 7 человек получили ранения и госпитализированы в медицинские учреждения: Харьков - 3 человека, Изюмский район - 4 человека. В Богодуховском районе погибла женщина 79 лет.

"Самым горячим в области остается Изюмское направление. Враг пытается удержать ранее занятые позиции. Наши Вооруженные Силы ежедневно минусуют личный состав и технику оккупантов", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, российская армия продолжает наносить авиаудары по Лисичанску Луганской области. В частности, россияне закрепились в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском.