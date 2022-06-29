НАТО 29 червня ухвалить рішення про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує швидкої ратифікації членства Швеції та Фінляндії у військовому союзі.

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Про це пише Reuters.

"Ми ухвалимо рішення на саміті запросити Швецію та Фінляндію до членів, це безпрецедентно швидко", - сказав він на другий день саміту НАТО в Мадриді 29 червня.

"Після запрошення нам потрібний процес ратифікації у 30 парламентах", - додав він.

Столтенберг наголосив, що це завжди вимагає деякого часу, але він також очікує, що це станеться досить швидко, тому що "союзники готові спробувати прискорити процес ратифікації".

За його словами, у грудні минулого року Путін, прикриваючись гарантіями безпеки, вимагав припинити розширення НАТО.

"Він хотів менше НАТО, але зараз Путін отримає більше НАТО біля своїх кордонів", - додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, вчора, 28 червня, Туреччина пообіцяла підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу у Мадриді.

Зазначимо, Швеція та Фінляндіяподали заявку на вступ до альянсу у травні у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Однак Туреччина (член альянсу) раніше відмовилася підтримати вступ цих країн до НАТО, заявивши, що, зокрема, Швеція "підтримує курдів". Окрім того, Анкара обурилася рішенням Стокгольма відкликати ліцензії на експорт зброї до Туреччини.