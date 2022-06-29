НАТО 29 июня примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает быстрой ратификации членства Швеции и Финляндии в военном союзе.

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Об этом пишет Reuters.

"Мы примем решение на саммите пригласить Швецию и Финляндию в члены, это беспрецедентно быстро", — сказал он на второй день саммита НАТО в Мадриде 29 июня.

"После приглашения нам нужен процесс ратификации в 30 парламентах", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что это всегда требует некоторого времени, но он также ожидает, что это произойдет довольно быстро, потому что "союзники готовы попытаться ускорить процесс ратификации".

По его словам, в декабре прошлого года Путин, прикрываясь гарантиями безопасности, требовал прекратить расширение НАТО.

"Он хотел меньше НАТО, но сейчас Путин получит больше НАТО возле своих границ", – добавил генсек Альянса.

Напомним, вчера, 28 июня, Турция пообещала поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Мадриде.

Отметим, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в альянс в мае в ответ на вторжение России в Украину.

Однако Турция (член альянса) ранее отказалась поддержать вступление этих стран в НАТО, заявив, что, в частности, Швеция " поддерживает курдов". Кроме того, Анкара возмутилась решением Стокгольма отозвать лицензии на экспорт оружия в Турцию.