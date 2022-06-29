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НАТО 29 июня примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает быстрой ратификации членства Швеции и Финляндии в военном союзе.
Об этом пишет Reuters.
"Мы примем решение на саммите пригласить Швецию и Финляндию в члены, это беспрецедентно быстро", — сказал он на второй день саммита НАТО в Мадриде 29 июня.
"После приглашения нам нужен процесс ратификации в 30 парламентах", - добавил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Столтенберг подчеркнул, что это всегда требует некоторого времени, но он также ожидает, что это произойдет довольно быстро, потому что "союзники готовы попытаться ускорить процесс ратификации".
По его словам, в декабре прошлого года Путин, прикрываясь гарантиями безопасности, требовал прекратить расширение НАТО.
"Он хотел меньше НАТО, но сейчас Путин получит больше НАТО возле своих границ", – добавил генсек Альянса.
Напомним, вчера, 28 июня, Турция пообещала поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Мадриде.
Отметим, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в альянс в мае в ответ на вторжение России в Украину.
Однако Турция (член альянса) ранее отказалась поддержать вступление этих стран в НАТО, заявив, что, в частности, Швеция " поддерживает курдов". Кроме того, Анкара возмутилась решением Стокгольма отозвать лицензии на экспорт оружия в Турцию.