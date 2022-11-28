С начала полномасштабной войны РФ нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов

За последние девять месяцев армия РФ нанесла более 16 тыс. ракетных ударов по Украине, 97% российских целей – гражданские, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Мы боремся против террористического государства. Украина победит и привлечет к ответственности военных преступников", – добавил министр.

Если точнее, то ракетные удары приходились на следующие объекты:

12,3 тыс. – пригородные территории и села;

1,9 тыс. – дома;

500 – военные объекты;

250 – на транспортную инфраструктуру;

220 – энергетическую инфраструктуру;

800 ударов – на другое.

В общем, российские оккупационные войска повредили уже около 32 тыс. гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры. Только 3% обстрелов действительно, как говорит Резников, были направлены на военные объекты, сообщил недавно первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Енин подчеркнул, что россияне "до сих пор грезят маниакальным желанием погрузить Украину во тьму, и нет никаких оснований полагать, что они остановятся".

"Нас могут ждать довольно непростые времена, но и правительство готовится, и я знаю, что подавляющее большинство украинцев также готовятся к подобным атакам, и нас не сломить", – заверил он.