Найбільше порушень графіків відключення світла виявили у Києві та ще п'яти областях

Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу (обленерго) зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.

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Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу щодо сталої роботи енергетичних об’єктів.

Зазначається, що Державна інспекція енергетичного нагляду відзвітувала про результати першого етапу позапланових перевірок відключень світла у кожному регіоні.

Голова Держенергонагляду Руслан Слободян розповів, що перевірки виявили 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найбільше порушень знайшли у Києві та ще п'яти областях.

Найбільше порушень виявили у ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "Полтаваобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ВАТ "Тернопільобленерго" та ВАТ "Чернігівобленерго". Найменше порушень зафіксовано в АТ "Прикарпаттяобленерго", АТ "Харківобленерго" та ПрАТ "Кіровоградобленерго".

Найпоширеніші з порушень:

порушення тривалості перерв між графіками відключення;

застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;

відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;

недотримання тривалості відключення.

Зафіксовані також випадки відсутності погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Держенергонагляд зобов'язав обленерго усунути порушення до 31 грудня.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що перевірки ОСР мають відбуватися на постійній основі на період воєнного часу. Він також дав завдання Міністерству енергетики та Держенергонагляду щоп’ятниці надавати публічний звіт для суспільства про виявлені порушення та про заходи, вжиті для їх усунення.

Зазначимо, як повідомив Шмигаль, наразі ремонтні роботи після російського обстрілу 19 грудня тривають, але ситуація з енергетикою в Україні залишається справді складною