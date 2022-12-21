Больше всего нарушений графиков отключения света обнаружили в Киеве и еще пяти областях

Государственная инспекция энергетического надзора на первом этапе внеплановых проверок операторов системы распределения (облэнерго) зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров по итогам заседания Антикризисного энергетического штаба по устойчивой работе энергетических объектов.

Отмечается, что Государственная инспекция энергетического надзора отчиталась о результатах первого этапа внеплановых проверок отключения света в каждом регионе.

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян рассказал, что проверки выявили 193 нарушения требований нормативно-правовых актов в области электроэнергетики. Больше всего нарушений нашли в Киеве и еще пяти областях.

Наибольшее количество нарушений выявили в ЧАО "Волыньоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", АО "Полтаваоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", ОАО "Тернопольоблэнерго" и ОАО "Черниговоблэнерго".

Меньше всего нарушений зафиксировано в АО "Прикарпатьеоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Кировоградоблэнерго".

Самые распространенные из нарушений:

нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения;

применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;

отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;

несоблюдение продолжительности отключения.

Зафиксированы также случаи отсутствия согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.

Госэнергонадзор обязал облэнерго устранить нарушения до 31 декабря.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что проверки ОСР должны проводиться на постоянной основе на период военного времени. Он также дал задачу Министерству энергетики и Госэнергонадзору каждую пятницу предоставлять публичный отчет для общества об обнаруженных нарушениях и о мерах, предпринятых для их устранения.

Отметим, как сообщил Шмигаль, в настоящее время ремонтные работы после российских обстрелов 19 декабря продолжаются, но ситуация с энергетикой в Украине остается действительно сложной.