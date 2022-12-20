Тарифы на тепло и воду не изменятся: Кабмин выделил компенсацию местным бюджетам

Кабинет Министров Украины во время заседания 20 декабря утвердил порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепло и горячую воду. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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Решение, как утверждают в правительстве, позволит сохранить тарифы на тепло и воду для бытовых потребителей неизменными.

"О чем идет речь? Правительство передает местным властям 14 млрд грн в виде субвенции. Это средства, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для людей остались сейчас без изменений, но при этом у предприятий теплоснабжения были средства для бесперебойной работы и ремонтов", — резюмировал глава правительства.

Шмигаль отметил, что Кабмин будет и дальше поддерживать местные власти, в том числе в вопросе тарифов.

Кроме того, Кабмин продлил действие специальных обязанностей, возложенных на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка, до 31 марта 2023 года.

Напомним, цены на электроэнергию составляют для индивидуальных бытовых потребителей 1,44 грн/кВт·ч при потреблении до 250 кВт·ч в месяц и 1,68 грн/кВт·ч при потреблении более 250 кВт·ч в месяц.

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