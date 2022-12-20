Ремонтні роботи після обстрілу у понеділок тривають, але ситуація з енергетикою складна – прем'єр

На сьогоднішній день ремонтні роботи після російського обстрілу 19 грудня тривають, але ситуація з енергетикою залишається справді складною, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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"Учора держава-терорист своєю метою обрала об'єкти енергетики в центральному регіоні. Сили Повітряної оборони знешкодили більшу частину ворожих дронів, але, на жаль, маємо влучення по високовольтній мережі. Станом на 20 грудня в енергосистемі працюють вісім блоків атомних станцій і десять теплових станцій", – відмітив він.

За його словами, через суттєві пошкодження в мережі зберігається значний дефіцит електроенергії. А для підтримки збалансованої роботи енергосистеми було застосовано аварійні відключення в 11 регіонах України.

Нагадаємо, як нещодавно заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, від партнерів для відновлення енергосистеми державі вдалося залучити майже 1 тис. трансформаторів різної потужності, приблизно 5 тис. бензинових та дизельних генераторів та понад 100 автотрансформаторів.