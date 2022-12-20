Ремонтные работы после обстрела в понедельник продолжаются, но ситуация с энергетикой сложная – премьер

На сегодняшний день ремонтные работы после российских обстрелов 19 декабря продолжаются, но ситуация с энергетикой остается действительно сложной, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

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"Вчера государство-террорист своей целью избрало объекты энергетики в центральном регионе. Силы Воздушной обороны обезвредили большую часть вражеских дронов, но, к сожалению, имеем попадание по высоковольтной сети. По состоянию на 20 декабря в энергосистеме работают восемь блоков атомных станций и десять тепловых станций", – отметил он.

По его словам, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии. А для поддержания сбалансированной работы энергосистемы были применены аварийные отключения в 11 регионах Украины.

Напомним, как недавно заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, от партнеров для восстановления энергосистемы государству удалось привлечь почти 1 тыс. трансформаторов разной мощности, около 5 тыс. бензиновых и дизельных генераторов и более 100 автотрансформаторов.