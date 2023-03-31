Із 1 квітня у Києві на низці вулиць дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год: перелік

Із 1 квітня до 1 листопада на низці столичних вулиць , які мають якісне дорожнє покриття, дозволять підвищення швидкості руху до 80 км/год.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, швидкість 80 км/год у період із 1 квітня до 1 листопада дозволяється на таких ділянках доріг:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Як підкреслили в КМДА, зазначені вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно.

Нагадаємо, на столичних автошляхах триває влаштування кільцевих розв’язок малого радіусу, повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор". Як зазначають комунальники, облаштування таких "дорожніх клумб" є загальноєвропейською практикою і завдяки ним проїжджати перехрестя стає безпечніше.