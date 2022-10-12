В Києві облаштовують кільцеві розв’язки малого радіусу: де вони з'явилися вже (ФОТО)

На столичних автошляхах триває влаштування кільцевих розв’язок малого радіусу, повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор". Як зазначають комунальники, облаштування таких "дорожніх клумб" є загальноєвропейською практикою і завдяки ним проїжджати перехрестя стає безпечніше.

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Зокрема, нову кільцеву розв’язку облаштовують на перехресті вулиць Кудряшова, Генерала Шаповала і Людмили Проценко поблизу Солом’янського ландшафтного парку. Нині автодорівці влаштували там нові бордюри, виправили профіль доріг, а невдовзі покладуть нове асфальтове покриття.

Фото: Київавтодор Фото: Київавтодор Фото: Київавтодор Фото: Київавтодор Фото: Київавтодор

З’являються кільцеві розв’язки і в Дніпровському районі. Нині автодорівці виконали 95% усього обсягу робіт. Зокрема, кільця малого радіусу влаштували на вулиці Петра Вершигори (з’їзд із проспекта Романа Шухевича) та перехресті вулиць Червоноткацької і Юрія Поправки. Як вказують в "Київавтодорі", там залишилось нанести нову розмітку, що планується зробити до кінця цього тижня, тобто до 17 жовтня.

Окрім того, кільцеві розв’язки облаштують на перехресті вулиці Кудрявської, Кудрявського узвозу та провулку Нестерівського, на перехресті вулиць Кіото і виїзду на проспект Броварський, а також на перехресті вулиць Зрошувальної та Академіка Горбунова.

Нагадаємо також, що нещодавно в застосунку “Дія” для власників авто стали знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху, а державний ПриватБанк відновив сервіс автоматичного сповіщення та сплати штрафів ПДР.