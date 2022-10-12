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В Киеве обустраивают кольцевые развязки малого радиуса: где они появились уже (ФОТО)
На столичных автодорогах продолжается обустройство кольцевых развязок малого радиуса, сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор". Как отмечают коммунальщики, обустройство таких "дорожных клумб" является общеевропейской практикой и благодаря им проезжать перекресток становится безопаснее.
В частности, новую кольцевую развязку обустраивают на перекрестке улиц Кудряшова, Генерала Шаповала и Людмилы Проценко вблизи Соломенского ландшафтного парка. Сейчас автодоровцы устроили там новые бордюры, исправили профиль дорог, а вскоре уложат новое асфальтовое покрытие.
Возникают кольцевые развязки и в Днепровском районе. В настоящее время дорожники выполнили 95% всего объема работ. В частности, кольца малого радиуса обустроили на улице Петра Вершигоры (съезд с проспекта Романа Шухевича) и перекрестке Червоноткацкой и Юрия Поправки. Как указывают в "Киевавтодоре", там осталось нанести новую разметку, которая планируется сделать до конца этой недели, то есть до 17 октября.
Кроме того, кольцевые развязки обустроят на перекрестке улицы Кудрявской, Кудрявского спуска и переулка Нестеровского, на перекрестке улиц Киото и выезда на Броварской проспект, а также на перекрестке улиц Оросительной и Академика Горбунова.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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